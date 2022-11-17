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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. محمد صلاح يتصدر تريند تويتر عقب الفوز بجلوب سوكر.. وحوار بين محمد رمضان ومتابع وهذا رد الفنان

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

عمرها ما كانت بعدد السنين.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة لكريم فهمي

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور، رسالة إلى الفنان كريم فهمي وزوجته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

 

وعلقت ريهام عبد الغفور علي صورة تجمعهما سويًا: “دليل قاطع علي أن عمرها ما كانت بعدد السنين، ممكن ناس تعرفهم من فتره قريبة تبقي أقرب لك من ناس بينكم سنين طويلة، أحبكم كثيرًا”.

محدش هيسمحلك بيه | حوار بين محمد رمضان ومتابع وهذا رد الفنان

اعلن الفنان محمد رمضان عن صدور أحدث أغانيه “لو ناسيين” مساء اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد رمضان فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “كنت في قاعدة وبقول إن ربنا بيحب الإنسان الطماع ما دام الطمع في ربنا مش في بشر، ورد حد قالي طمعك دا محدش هيسمحلك بيه ولو كبرت هيحاولوا يقصوا جناحاتك”.

جاهزين .. رسالة أفشة قبل مباراة بلجيكا

نشر محمد مجدي أفشة، لاعب المنتخب الوطني، صورًا من مران المنتخب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وعلق أفشة علي الصور، كاتبًا: “جاهزين”. 

جمع كلمة حليب.. وصلة هزار بين محمد هنيدي وأحمد حلمي وهاني رمزي

نشر الفنان محمد هنيدي تغريده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يسأل فيها عن جمع كلمة حليب.

ليرد الفنان أحمد حلمي عليه، في تغريده له عبر حسابه الرسمي، بوضع صورة مجمعة للحليب، وكتب عليها: “جمع حليب”.

أفضل لاعب بالعالم.. محمد صلاح يتصدر تريند تويتر عقب الفوز بجلوب سوكر

حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بتصويت الجماهير.

وتصدر اسم “محمد صلاح” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"، وجاءت التعليقات من قبل الجماهير لتهنئة محمد صلاح، كالآتي..

أحمد رزق يهنئ منى زكي وأحمد حلمي بمناسبة عيد ميلادهما.. شاهد

هنأ الفنان أحمد رزق، كل من الفنانة مني زكي والفنان أحمد حلمي، بمناسبة عيد ميلادهما، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر أحمد رزق صورًا تجمعه مع الفنانين، وعلق عليها كاتبًا: “كل عام وانتم طيبين”.

محمد رمضان أفشة محمد صلاح جلوب سوكر منى زكى واحمد حلمى

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