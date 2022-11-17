داخل معسكر منتخب مصر..قفشة يطلب من صلاح الحصول على قميص دي بروين

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلب محمد مجدي أفشة من زميله في المنتخب محمد صلاح، الحصول على قميص النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والذى يلعب في نفس مركز أفشة بالملعب في مباراة المنتخبين الجمعة المقبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETc: «أفشة أبلغ صلاح برغبته في الحصول على قميص دي بروين».

وأضاف: «طلب أفشة جاء بعدما انخفضت حظوظه في المشاركة أساسيا في اللقاء بسبب رغبة فيتوريا في الاستغناء عن مركز صانع الألعاب في المباراة نظرا لأهميتها وقوة المنافس وكذلك توافر البدائل التي يقتنع بها فيتوريا في الوسط».

موعد مباراة مصر وبلجيكا

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الجمعة المقبلة على ملعب جابر الأحمد، وتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا عبر قناة "on time sports".

قائمة منتخب مصر لودية بلجيكا

وأعلن روي فيتوريا القائمة النهائية للمعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر وتضم ٢٤ لاعبا وهم:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

اكرم توفيق

أحمد حجازي

علي جبر

اسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

إمام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش.

مصطفى محمد.