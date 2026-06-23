أخبار السيارات| رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها.. سيارة تسلا ذاتية القيادة تقتحم منزلاً وتنهي حياة سيدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​فتحت السلطات الأمنية والهيئات الفيدرالية تحقيقات جنائية موسعة ومكثفة بعد حادثة مأساوية تسببت فيها سيارة تسلا تعمل بنظام القيادة الذاتية الكاملة. السيارة انحرفت بشكل مفاجئ وصادم عن مسارها الصحيح على الطريق لتقتحم واجهة أحد المنازل السكنية بعنف، مما أسفر عن مقتل سيدة مباشرة داخل غرفة معيشتهـا، لتعود الشكوك والمخاوف مجددًا حول مدى أمان وموثوقية البرمجيات الآلية.

​أصدرت علامة رينج روفر البريطانية الفاخرة قرارًا صارمًا وعاجلاً يقضي بوقف مبيعات وتسليم واحد من أكثر طرازاتها الفارهة شهرة وطلبًا بالأسواق العالمية. وجاء هذا الإجراء الصادم بعد رصد عيب مصنعي خطير في أنظمة التعليق أو خزان الوقود قد يتسبب في مخاطر أمنية جسيمة أثناء القيادة، وطالبت الشركة وكلاءها بضرورة فحص المخزون لضمان سلامة العملاء.

خطفت مجموعة هيونداي الكورية الأنظار عالميًّا بالتزامن مع أجواء بطولة كأس العالم، بعد استعراضها لنسخة مطورة ومحدثة من روبوتها البشري الذكي. الروبوت نجح في إبهار المشجعين والخبراء بقدرته الفائقة على استعراض مهارات كرة قدم معقدة واحترافية؛ مثل التحكم في الكرة، والتسديد بدقة نحو المرمى، والتوازن الديناميكي المرن، مستعرضًا الطفرة الهائلة للشركة في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

​في خطوة دفاعية غير مسبوقة لحماية قطاع المحركات بالقارة العجوز، أعلن كبار مصنعي السيارات الأوروبيين عن تأسيس تحالف استراتيجي موحد لمواجهة الغزو التجاري الشرس للمركبات الصينية الرخيصة. الاتحاد يهدف إلى دمج الأبحاث التقنية، وتخفيض تكاليف إنتاج البطاريات، وتطوير منصات دفع كهربائية وهجينة موحدة لمنافسة السيطرة الصينية المتصاعدة وتفادي خسائر مالية فادحة.