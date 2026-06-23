شاهد .. دهشة أحمد موسى لضبط 100 ألف شخص من جنسيات مختلفة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية تعمل على الحفاظ على ثروات مصر المعدنية مضيفا ان الدولة تعاقدت مع شركات عالمية للمسح الجوي للبحث عن الثروات.

وتابع موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، ان ضبط عدد 99886 من جنسيات مختلفة رقم كبير أوي والناس تبقى شيفاه وكاشف بحجم جهد كبير.. كل شيء مؤمن ودي رسالة للمواطن أن مافيش حاجة بتعدي.. ولو دخلوا في الوقت الحالي ومصر بلد الأمن والاستقرار وكفاية اللي موجودين عندنا".

وأكمل أحمد موسى، أن خلال الأيام الماضية تم توقيع بروتوكول تعاون مع احدى الشركات من اجل المسح الجوي للبحث عن الثروات.