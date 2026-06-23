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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تتيح التجسس واختراق الحواسب عبر أقراص SSD

التجسس
التجسس
احمد الشريف

كشف خبراء الأمن السيبراني لعام 2026 عن فجوة برمجية غير مسبوقة تتيح للمخترقين التجسس على المستخدمين وسرقة ملفاتهم الحساسة مباشرة عبر أقراص التخزين السريعة "SSD".

وفجرت التقارير الفنية الصدمة مؤكدة أن الخلل المكتشف يتجاوز برامج الحماية التقليدية ليتمركز في الأنظمة العميقة للقطع العتادية، مما يمنح المهاجمين فرصة ذهبية للوصول إلى أعمق مستويات نظام التشغيل صامتاً، مهدداً ملايين الحواسب الشخصية ومراكز البيانات العالمية باختراقات واسعة النطاق.

تفكيك الشفرات الخبيثة لبرمجيات

تستهدف الثغرة الأمنية المكتشفة التسلل إلى البرمجيات الثابتة (Firmware) المتحكمة في هندسة وإدارة حركة البيانات داخل وحدات التخزين؛ وتمنح هذه الفجوة العتادية القراصنة ميزة تنفيذ أكواد خبيثة وتسييل المعلومات المخزنة دون ترك أي أثر برمي، بنسبة اختراق صامتة بلغت 100% لبعض الأقراص التي تفتقر لشفرات التحقق الآمن، ما يجعل معالج الكمبيوتر عاجزاً عن رصد التهديد أو حظر عمليات التجسس الجارية وراء الكواليس.

خطوات مبرمجة لحظر الاختراق 

تتطلب الحماية الكاملة من هذا التهديد الرقمي اتباع بروتوكولات حمائية صارمة ومستمرة يصدرها مراجعو الهاردوير؛ وحرص مهندسو الأنظمة على نصح المستخدمين بضرورة المسارعة بتثبيت التحديثات الرسمية الخاصة بالبرمجيات الثابتة لأقراص التخزين من مواقع الشركات المصنعة، بالتوازي مع تفعيل آليات التشفير الكامل للبيانات مثل "BitLocker"، مما يضمن أتمتة حظر نفاذ أي شفرة غريبة إلى اللوحة الأم، ويحمي الرقاقات الإلكترونية من السخونة المفرطة اللحظية أو النزيف الطاقي أثناء معالجة ملفات الحماية.

ترقب حمائي واسع النطاق

تفتح الأنباء الأمنية الصادمة حول أقراص "SSD" آفاقاً استشرافية بالغة الأهمية يتابعها قطاع التجزئة ووكلاء أجزاء الكومبيوتر في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن هذا التهديد يفرض وعياً عاجلاً على فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على وحدات التخزين السريعة لإدارة مشاريعهم الرقمية وصيانة هوياتهم الافتراضية، مما يدفع مجتمع المحترفين لتأمين حواسبهم لضمان استمرار أعمالهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يثبت رصد هذه الثغرة العتادية لعام 2026 أن حسم معركة الحصانة الرقمية غادر فخخ البرامج المضادة للفيروسات التقليدية ليرتكز في عمق صيانة وتأمين المكونات الفيزيائية للأجهزة وتسهيل الحلول المستدامة؛ ومع استمرار المطورين في ضخ رقع التصحيح عبر السيرفرات السحابية للمصانع، يثبت فضاء الاتصالات أن التناغم بين نضج السوفت وير ومتانة العتاد الصلب هو خط الدفاع الأول لحفظ خصوصية المستهلك عالمياً ومحلياً.

SSD الأمن السيبراني Firmware

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