الضرائب : يسمح للممول ببطاقة مؤقتة 8 أشهر لتأسيس شركته

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن بعض الشركات تتقدم لفتح ملف ضريبي ونصدر لها بطاقة ضريبة مؤقتة لمدة 8 شهور لاستخدامها في التأسيس وإصدار سجل تجاري واصدار عقد الشركة.



وقال محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامنج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" يجب ألا يصدر بالبطاقة الضريبة المؤقتة فاتورة ضريبية لأن البطاقة الضريبية المؤقتة دورها استكمال المستندات الخاصة بفتح الملف الضريبي ".

وتابع رجب محروس:" قانون الإجراءات الضريبية يسمح للممول بأخذ بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 شهور عند تأسيس شركته ".

واكمل رجب محروس :" هذه التعديلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإعطاء الحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي ".

ولفت رجب محروس :" هناك توجيهات رئاسية من الرئيس السيسي لتبسيط الإجراءات الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي".

