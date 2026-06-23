شهادة بعائد 19.5%؜ .. خبر سار من البنك الأهلي للمصريين

أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، أن تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح 17.75% بدلا من 17.25% والفائدة شهريا.



وقال الأتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامنج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" طرح شهادة متغيرة جديدة لمدة ٣ سنوات بعائد سنوي ١٩.٥٠٪؜ يصرف شهريا (تحتسب علي أساس سعر الايداع لدي البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة + ٠.٥٠٪؜ وبحد أدني ١٧٪".

وفي سياق متصل، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزي وتداولها بالأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي ، فى بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي حركة تداول العملات، والبلاغات الواردة في هذا الشأن، مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري.

وأكد البنك المركزي، أن العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.