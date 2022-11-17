عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل لاعب بالعالم.. محمد صلاح يتصدر تريند تويتر عقب الفوز بجلوب سوكر

محمد صلاح
محمد صلاح

حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بتصويت الجماهير.

وتصدر اسم “محمد صلاح” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"، وجاءت التعليقات من قبل الجماهير لتهنئة محمد صلاح، كالآتي:

وعبر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جمهور تيك توك في حفل جوائز جلوب سوكر.

وقال صلاح عقب استلامه الجائزة:"أهم شيء في كرة القدم هو الجمهور، وأن تفوز بجائزة بتصويت الجمهور هو شيء عظيم".

وأردف:"أنا دائمًا أركز على مساعدة الفريق للفوز وتحقيق الألقاب، كل شيء يحفزني لتقديم الأفضل".

واختتم قائلًا:" طالما حققت أنا ذلك الإنجاز، يستطيع أي لاعب في الوطن العربي تحقيق ذلك، لا يوجد فرق بيننا وبين الأوروبيين، الفرق في العقلية، يجب أن تكونوا جاهزين، لأنك ستجد أشياء صعبة في مسيرتك، يجب أن تُقدم التضحيات، تضحيات تمس عائلتك وكل شيء، لي الشرف بأن أحقق تلك الجائزة على أرض عربية.".

وتُوج محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جمهور تيك توك بحفل جوائز جلوب سوكر.

وحصد صلاح الجائزة بعدما جمع أكبر عدد من الأصوات على حساب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وأثنى سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، على محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وقال راموس خلال حفل جوائز جلوب سوكر:" محمد صلاح أحد أقوى المهاجمين الذين لعبت ضدهم، وهو أحد أفضل اللاعبين العرب على الإطلاق".

محمد صلاح ليفربول جائزة جلوب سوكر أفضل لاعب في العالم جلوب سوكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

تحرك جديد من البرلمان بسبب استمرار الدراسة مع انتشار الفيروس المخلوي

موضوعات متعلقة

مبروك.. ميدو يهنئ محمد صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

جاهزين .. رسالة أفشة قبل مباراة بلجيكا

ترشيحاتنا

5 مفاجآت من إدارة الأهلي للجماهير وأعضاء النادي في نوفمبر

رائد أعمال إسباني لصدى البلد: لولا مصر ما كانت خرجت الأفكار المبتكرة بمؤتمر المناخ

رسميًا.. ساديو ماني يغيب عن منتخب السنغال في كأس العالم للإصابة

روسيا: لن نسلم مواطنينا المحكوم عليهم في قضية إسقاط طائرة الركاب الماليزية

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب إيران

تحذير بانتشار فيروسات الخفافيش لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

أسما شريف منير بالملاية اللف تشعل مهرجان السينما.. والجمهور: حنة شيماء

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

إطلالة لافتة.. إلهام شاهين تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

يصيب بالكسل والخمول .. جائحة جديدة تضرب فرنسا

فتاتان تخسران حياتهما بسبب عملية اللوز والثالثة في غيبوبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ