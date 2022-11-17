أفضل لاعب بالعالم.. محمد صلاح يتصدر تريند تويتر عقب الفوز بجلوب سوكر

حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بتصويت الجماهير.

وتصدر اسم “محمد صلاح” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"، وجاءت التعليقات من قبل الجماهير لتهنئة محمد صلاح، كالآتي:

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.#محمد_صلاح pic.twitter.com/HyTqMekCTL — Yαsmenα (@yasmenaa74) November 17, 2022

وعبر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جمهور تيك توك في حفل جوائز جلوب سوكر.

وقال صلاح عقب استلامه الجائزة:"أهم شيء في كرة القدم هو الجمهور، وأن تفوز بجائزة بتصويت الجمهور هو شيء عظيم".

وأردف:"أنا دائمًا أركز على مساعدة الفريق للفوز وتحقيق الألقاب، كل شيء يحفزني لتقديم الأفضل".

واختتم قائلًا:" طالما حققت أنا ذلك الإنجاز، يستطيع أي لاعب في الوطن العربي تحقيق ذلك، لا يوجد فرق بيننا وبين الأوروبيين، الفرق في العقلية، يجب أن تكونوا جاهزين، لأنك ستجد أشياء صعبة في مسيرتك، يجب أن تُقدم التضحيات، تضحيات تمس عائلتك وكل شيء، لي الشرف بأن أحقق تلك الجائزة على أرض عربية.".

وتُوج محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جمهور تيك توك بحفل جوائز جلوب سوكر.

وحصد صلاح الجائزة بعدما جمع أكبر عدد من الأصوات على حساب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وأثنى سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، على محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وقال راموس خلال حفل جوائز جلوب سوكر:" محمد صلاح أحد أقوى المهاجمين الذين لعبت ضدهم، وهو أحد أفضل اللاعبين العرب على الإطلاق".