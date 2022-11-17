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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. مني زكي وأحمد رزق وحمدي الميرغني من كواليس مسرحية وش تاني

كواليس مسرحية وش
كواليس مسرحية وش تاني

نشرت الفنانة رحمة أحمد صورة من كواليس مسرحية “وش تاني”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رحمة أحمد بصحبه كل من الفنانة مني زكي، والفنان أحمد رزق، والفنان حمدي الميرغني، وعلقت رحمة أحمد كاتبة: “بحبكم جميعًا”. 

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رحمة أحمد برفقه منى زكي من كواليس مسرحية وش تاني .. شاهد

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وتصدَّرت النجمة منى زكي، تريند تويتر، بالسعودية خلال الأيام الماضية وذلك عقب أول عرض من مسرحيتها "وش تاني" على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض وحملت القاعة شعار كامل العدد .

قالت  منى، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر المركز الإعلامي لموسم الرياض 2022 لمسرحية وش تاني، إنها سعيدة جدًا بمقابلة الجمهور السعودي في أول عودة لها، بعد انقطاعها الطويل عن المسرح خلال السنوات الماضية.

وأشارت منى زكي، أنها سعيدة للعودة إلى المسرح، الذي كان أول بداياتها في عالم الفن، لافتة إلى سعادتها بالتطور الذي تشهده فعاليات موسم الرياض، ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.
جدير بالذكر أن المسرحية من بطولة عدد كبير من النجوم، منهم: منى زكي، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبو ليلة.

رحمة أحمد كواليس مسرحية “وش تاني” مسرحية “وش تاني” منى زكى أحمد رزق

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