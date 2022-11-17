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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرها ما كانت بعدد السنين.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة لكريم فهمي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور بصحبه كريم فهمي وزوجته

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور، رسالة إلي الفنان كريم فهمي وزوجته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وعلقت ريهام عبد الغفور علي صورة تجمعهما سويًا: “دليل قاطع علي أن عمرها ما كانت بعدد السنين، ممكن ناس تعرفهم من فتره قريبة تبقي أقرب لك من ناس بينكم سنين طويلة، أحبكم كثيرًا”.

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يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل "منعطف خطر" مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة "شاهد vip" تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط  وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية.

الفنانة ريهام عبد الغفور ريهام عبد الغفور الفنان كريم فهمى كريم فهمي كريم فهمي وزوجتة

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