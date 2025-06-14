الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الجسدية.. تعليم مطروح: تدشين نادي سيكولوجي للطلاب

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن توجيه عام التربية النفسية بصدد تدشين نادي سيكولوجي للدعم النفسي بمدرسة السادات الابتدائية بحي الشروق والذي يعد خدمة مجانية لأبنائنا الطلاب مع تعاظم الاستفادة من غرف المصادر المعرفية بالمدارس المدعومة من منظمة اليونيسيف وذلك تحت إشراف التوجيه العام

وأكدت أسماء خطاب موجه عام التربية النفسية، أن تدشين النادي السيكولوجي يأتي انطلاقاً من شعار انه لا سعادة بدون صحة نفسيه وإيماناً بدور وأهمية التربية النفسية والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب في جوانبها المختلفه(الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والخلقية وغيرها ) لتحقيق التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي

وأوضحت وكيل الوزارة أن المبادرة النفسية بإنشاء النادي تأتي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب من منطلق أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية من أجل ذلك كله يقدم تعليم مطروح وتحت اشراف توجيه عام التربيه النفسية وإشراف عام للشئون التنفيذية خدمات مختلفة ومتنوعة من خلال النادي السيكولوجي والذي بدأت انشطته المختلفة اعتبارا من يوم الاحد وعلي مدار الإجازة الصيفية بمدرستي السادات الابتدائيه بحي الشروق ومدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح.

حيث تقدم الخدمات للطلاب واسرهم في المراحل العمرية المختلفة شاملة تنمية المهارات وتطوير الذات من خلال طرح الموضوعات المرتبطة بالمرحلة العمرية بتقديم جلسات ارشادية وورش عمل عن إستثمار وقت الفراغ ومخاطر الالعاب الالكترونية ولا تغضبوتقبل الآخر والتخطيط للعام الدراسي الجديد بالإضافة إلي جلسات تعديل سلوك لتغيير الأنماط السلوكية الغير مرغوبة من خلال إستراتيجيات وفنيات تعديل السلوك (الخوف /الغضب / العناد / العزلة /العدوان وغيرها من المشكلات السلوكية مع ممارسة بعض الانشطه والالعاب السيكولوجيه لتنمية المهارات كذلك تطبيق مقاييس واختبارات(اختبار ستانفورد بيينيه الصورة الخامسة لقياس نسبة الذكاء ) ومعايير الإرشاد الفردي ( دراسة الحالات الفردية ووضع الخطة العلاجيه وتنفيذها من خلال مجموعه من المقابلات والجلسات الإرشادية ).

وأوضحت أن الخدمات التي تقدم من خلال النادي السيكولوجي لأولياء الأمور تتمثل في الرد على الإستشارات وتقديم النصائح والارشادات للتعامل مع الابناء في المراحل العمرية المختلفة وتوجيه ولي الامر للتعامل مع المشكلات باسلوب تربوي بعيد عن اساليب العقاب البدني مضيفة أن الخدمات الداعمة تقدم من خلال فريق من الاخصائيين النفسيين بمدارس إدارة مطروح وبإشراف توجيه التربيه النفسية.

واختتمت وكيل الوزارة البيان الإعلامي مؤكدة أن تدشين النادي السيكولوجي يأتي في ضوء اهتمام تعليم مطروح بالأنشطة التربوية اهتماماً كبيراً خاصة خلال أشهر الإجازة الصيفية مضيفا أن المديرية تهدف إلى استثمار الإجازة لصقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات واستثمار طاقتهم.