ريهام عبد الغفور تشيد بموهبة محمد فراج من كواليس الغرفة ٢٠٧

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة من كواليس مسلسلها الجديد الغرفة ٢٠٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان محمد فراج، وكتبت: الطيب والمجتهد وصديقي الموهوب جدًا.

طرحت منصة شاهد vip أولي حلقات مسلسل “ الغرفة 207 ” وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل.

1- تدور أحداث مسلسل الغرفة 207 فى إطار اجتماعي رعب.

2- مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم.

3- مسلسل الغرفة 207 عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتأليف تامر إبراهيم.

4- العمل من إخراج محمد بكير ، والذى حل بديلاً للمخرج تامر عشري ، الذى صور المشاهد الاولي من المسلسل ثم انسحب .

5- تدور أحداث الغرفة 207 فى إطار 10 حلقات ، ومن المقرر أن يتم طرح حلقة أسبوعياً، بعدما طرحت حلقتين منه دفعة واحدة فى الأسبوع الأول من عرضه فقط .

6- يعتمد مسلسل “ الغرفة 207 " على عدد من ضيوف الشرف منهم انجي أبو زيد ، والتى ظهرت فى الحلقة الأولي ، بينما ظهر فى الحلقة الثانية كل من دنيا ماهر وهشام إسماعيل كضيوف شرف ، ومن المقرر ان تحل كل من رزان مغربي وأسماء جلال ضيفات شرف على الحلقات المقبلة.