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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب مفاجأة .. ضياء السيد يكشف عن التشكيل الأقرب للمنتخب لمواجهة بلجيكا

صدى البلد

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن علي جبر هو الأقرب للمشاركة بجوار أحمد حجازي في خط دفاع المنتخب الوطني أمام بلجيكا.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «فيتوريا قد يُفضل مشاركة علي جبر بجوار أحمد حجازي في خط الدفاع، لأنه سيختار اللاعب الأكثر مشاركة بجوار حجازي».

وواصل: «مشاركة محمد عبدالمنعم في أمم إفريقيا بجوار حجازي كانت اضطرارية في غياب محمود الونش، وكذلك عبدالمنعم لعب في مركز الظهير الأيمن، وأسامة جلال أيضا لاعب جيد، وحجازي قائد مُلهم وساعد منعم على التألق في أمم افريقيا».

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وأضاف: «محمد النني لاعب كبير، ووصل لقائد آرسنال، لدينا لاعبين يمتلكون عقلية جيدة، وهناك كوكا وتريزيجيه لاعبون مميزون في أوروبا».

وأكمل: «توقعات المكسب تتجه لبلجيكا، لابد أن نلعب بثقة ومجاراة الخصم، وسيكون ذلك واضحًا في التمرير السليم وقرب الخطوط، وتحركات اللاعبين، لابد ألا نظهر في حالة ارتباك أمام المنافس، وعدم فقدان الكرة بسهولة».

وأتم: «لا يليق بنا ما حصلنا عليه من المداخيل المالية لتلك المباراة، لم نصل إلى 2% من الإيرادات».

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