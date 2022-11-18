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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة: مصر قدمت مبادرات هامة للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات

إيلينا بانوفا المنسق
إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر

قالت إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ شهد مناقشات هامة وجادة للتوصل لحلول للتغيرات المناخية.

وأضافت إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كان رائعا"، متابعة: "المفاوضات مستمرة من أجل التوصل لحلول لقضايا التغيرات المناخية".

وأشارت: "نريد تحقيق تقدم في إجراءات التخفيف والتكيف بمؤتمر المناخ"، مضيفه: "القطاع الخاص عليه دور هام في مواجهة قضايا التغيرات المناخية".

وأكملت المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر: "يجب تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية"، لافته: "هناك دول جادة في تمويل قضايا التغيرات المناخية للوصول لمبلغ 100 مليار دولار".

وتابعت إيلينا بانوفا : "هناك مفاوضات كثيرة حققت نجاحا لتقديم الدعم لتمويل قضايا المناخ"، مشيرة: "يجب أن نتفق على المسار الخاص بالتنفيذ والدول النامية تريد تمويل قضايا المناخ""، مؤكده: "مصر لديها مشروعات هامة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ولديها أيضا طموح كبير بهذا المجال".

وأكدت المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر: "لدينا شراكات مع الحكومة المصرية في مشروعات عديدة"، متابعة: "مصر قدمت مبادرات هامة للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات".

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