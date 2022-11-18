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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Black Panther 2 يحقق 400 مليون دولار خلال أسبوع

Black Panther: Wakanda
Black Panther: Wakanda Forever

حقق فيلم Black Panther 2 أكثر من 400 مليون دولار بعد حوالي أسبوع من طرحه في دور العرض العالمية، بعدما تصدر البوكس أوفيس والعديد من منافذ التذاكر حول العالم. 

بلغت إيرادات Black Panther 2 في أمريكا أكثر من 213 مليون دولار، قبل عطلته الأسبوعية الثانية، ومن المتوقع أن يصل مجموعة أرقامه إلى المليار دولار خلال الفترة المقبلة قبل بدء موسم أفلام الكريسماس. 

فيلم Black Panther 2

 

بلغت ميزانية فيلم Black Panther 2 حوالي 250 مليون دولار، وتم تصويره في ظل اندلاع أزمة جائحة كورونا، وبعد وفاة نجمه تشادويك بوسمان عام 2020 نتيجة إصابته بمرض السرطان. 

ونال إشادات نقدية واسعة خاصة بعدما تدارك مخرجه حادث وفاة البطل وصديقه تشادويك بوسمان، وكرم سيرته بطريقة نالت إعجاب الجميع, ورغم ذلك تفيد التوقعات بأنه قد لا يحقق نفس إيرادات الجزء الأول منه. 

توقعت الشركة المنتجة لفيلم Black Panther: Wakanda Forever أن يحقق افتتاحية كبرى في شباك التذاكر العالمي قد تصل إلى 175 مليون دولار أو أكثر خاصة مع طول الانتظار لمعرفة بديل الفهد الأسود بعد وفاة بطل الجزء الأول تشادويك بوسمان، وهو ما حدث بالفعل. 

افتتح الجزء الأول من فيلم Black Panther: Wakanda Forever في عام 2018 محققا 202 مليون دولار، وحقق مجموع إيرادات بلغ 1.3 مليار دولار عالميا. 

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