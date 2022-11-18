حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 18 نوفمبر على محافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس المتوقع اليوم الجمعة؛ حيث يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود مائل للبرودة ليلا، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم الجمعة، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وتكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري.

وتنشط الرياح على مناطق في غرب الجمهورية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين "الأحمر و المتوسط " تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 مترا إلى 1.75 مترا والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 25 15

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 16

دمياط 24 15

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 14

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 16

الإسكندرية 25 15

مطروح 27 15

السلوم 26 16

العريش 24 14

رفح 23 13

الطور 26 16

كاترين 18

رأس سدر 26 18

طابا 25 15

نويبع 25 14

شرم الشيخ 27 21

شلاتين 27 21

حلايب 23 19

الغردقة 26 20

مرسى علم 27 20

الفيوم 25 14

بني سويف 25 13

المنيا 24 12

أسيوط 25 13

سوهاج 26 14

قنا 26 16

الأقصر 27 15

أسوان 27 16

الوادى الجديد 26 12