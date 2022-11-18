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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علي بابا.. خسائر فادحة لأشهر تطبيق منتجات صينية بسبب سعر الدولار

علي بابا
علي بابا

سجلت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا والترفيه خسائر صافية قدرها 2.89 مليار دولار للأشهر الثلاثة بين يوليو وسبتمبر ، مقارنة بأرباح بلغت 3.16 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلق “علي بابا” على هذا التغيير المفاجئ للخسارة المفاجئة، أن هذا التغيير من الربح إلى الخسارة يرجع إلى زيادة صافي الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار السوق لاستثماراتها في الأسهم في الشركات المتداولة علنًا وانخفاض حصة نتائج الشركات المستثمرة بطريقة حقوق الملكية. 

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خسائر تطبيق علي بابا

ووفقا لموقع “فاريتي” اتبع علي بابا كان من المفترض أن تسجل المجموعة أرباحا إضافية بقيمة 19٪ على أساس سنوي في صافي الربح إلى 33.8 مليار يوان صيني أو 4.75 مليار دولار.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي دانييل زانج أنه تم تحقيق نتائج قوية في بيئة مليئة بالتغييرات المستمرة، وكانت قد  حددت إدارة الملفات التنظيمية أن الأرقام قد تم تحقيقها على الرغم من التأثير على الطلب الاستهلاكي من خلال عودة ظهور كوفيد-19 في الصين.

فضلا عن ضعف التجارة عبر الحدود بسبب زيادة التكاليف اللوجستية وتغيير سعر العملة خاصة الدولار، وتمكنت مجموعة الوسائط والترفيه الرقمية عبر مواقع الإنترنت ومنصة تذاكر السينما وإنتاج الأفلام وتوزيعها وخدمات البث المباشر، من تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 4٪ لتصل إلى 1.17 مليار دولار.

وفي مؤتمر عُقد عن بعد مع المحللين الماليين بعد التقديم التنظيمي، تحدث تشانج عن سجل الشركة على وخطتها على المدى الطويل.

وقال إن إيرادات المجموعة الآن أكبر 12 مرة مما كانت عليه عندما طرحت الشركة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في عام 2014. وذلك بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الصيني الذي تضاعف (فقط) خلال نفس الفترة.

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