رابط وطريقة تحميل تطبيق تسجيل سيارات المصريين بالخارج.. تعرف على الشروط والرسوم المطلوبة

سيارات المصريين بالخارج، يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن رابط وخطوات التسجيل في منصة سيارات المصريين بالخارج، بعد أن أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن إطلاق تطبيقا خاصا لـ تسجيل سيارات المصريين في الخارج، والذي يتيح للمغتربين تسهيل إجراءات تسجيل سيارات المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم، لذلك يستعرض موقع "صدى البلد" كافة التفاصيل حول رابط وخطوات التسجيل في منصة سيارات المصريين بالخارج.

سيارات المصريين بالخارج

كشف مجلس الوزراء، عن القواعد الجديدة المنفذة لأحكام القانون لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، من أجل تسهيل عمليات تسجيل سيارات المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم إلى البلد.

وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية لـ تسجيل سيارات المصريين في الخارج تنفيذا لما ورد بالقانون ١٦١ لعام ٢٠٢٢.

منصة سيارات المصريين بالخارج

ذكرت السفيرة سها جندي، أن جميع البيانات التي سيتم تسجيلها على التطبيق ستكون مؤمنة معلوماتيا وغير قابلة للاختراق تحت إشراف وزارة الاتصالات.

مضيفة أن كل شخص سيقوم بالتسجيل بالرقم القومي والبريد إلكتروني المؤمن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج.

سيارات المصريين بالخارج

التسجيل بمنصة سيارات المصريين بالخارج



أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن التسجيل بمنصة سيارات المصريين بالخارج، سيكون متاحا عبر التطبيق المخصص للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS، ويمكن تحميله بسهولة عبر متجري آبل "آب ستور"، وجوجل "بلاي ستور".

وتشمل طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بتنزيل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على هاتفك الذكي.

الخطو الثانية: بمجرد تنزيل التطبيق ابدأ في تسجيل بياناتك الشخصية والبيانات الخصة بالسيارة التي ترغب في استيرادها.

الخطوة الثالثة:على حسب مواصفات السيارة المراد استيرادها سيحسب التطبيق الرسوم التي من المفترض دفعها لصالح وزارة المالية.

الخطوة الرابعة: سيحصل المتقدم عبر التطبيق على أمر تحويل مبلغ.

الخطوة الخامسة: سيتم تحويل المبلغ لحساب وزارة المالية، وفي غصون أسبوع سيحصل على موافقة استيرادية بعد مراجعة البنك المركزي والجمارك.

الخطوة السادسة: يستطيع صاحب السيارة استيرادها خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة.

الخطوة السابعة: يتم دفع القيمة المالية المنصوص عليها من خارج مصر، وغير مسموح بدفع المبالغ المالية من داخل مصر.

سيارات المصريين بالخارج

رابط تنزيل تطبيق سيارات المصريين بالخارج

يمكن للراغبين في استخدام سيارات المصريين بالخارج، تحميل التطبيق لهواتف آيفون عبر متجر آبل من الرابط التالي هنا، وعبر الرابط التالي هنا لتحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ويمكنهم التسجيل بالرقم القومي والبريد الإلكتروني والبدء في اتباع الخطوات السابقة أعلاه.

سيارات المصريين بالخارج

شروط التسجيل بمنصة سيارات المصريين بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إلى جانب بعض الشروط للاستفادة من قانون استيراد سيارات من الخارج، وهي كالآتي:

الشرط الأول: أن يكون صاحب السيارة مصري الجنسية.

الشرط الثاني: أن يكون المتقدم قد بلغ 16 عاما على الأقل.

الشرط الثالث: نص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

الشرط الرابع: أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك أو زوجتك أو والدك أو والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

الشرط الخامس: استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

الشرط السادس: طبقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، سيتعين على المتقدم دفع رسوما تحول من الخارج وفقا للجدول المحدد بهذا الشأن، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.

سيارات المصريين بالخارج

رسوم استيراد سيارات المصريين بالخارج

ووفقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، تقدر قيمة الرسوم المنصوص عليه كالآتي:

- تصل قيمة الوديعة للسيارات الكهرباء موديل 2019 تسلا 3 إلى 6300 دولار.

- تصل قيمة الوديعة لسيارات فولكس فاغن E-lavida إلى 2352 دولار.

- بالنسبة لقيمة الرسوم الخاصة بسيارات البنزين فإنها تختلف حسب نوع السيارة وطرازها وسعر المحرك.

- تتراوح قيمة وديعة السيارات حتى 1000 سي سي بين 5500 دولار وحتى 12 ألف دولار.

- بينما تتراوح قيمة السيارات من 1001 سي سي وحتى 1600 سي سي بين 7000 دولار وحتى 18000 دولار.

- تتراوح قيمة الوديعة للسيارات من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي بين 45000 دولار وحتى 130000 دولار.

- أما السيارات أعلى من 2000 سي سي تتراوح ما بين 135000 دولار وحتى 900000 دولار.