خبير: مدة إعفاء سيارات المصريين في الخارج 4 أشهر.. فيديو

قال محمود خيري خبير أسواق السيارات، إن هناك لغط كبير جدا يثار بين المصريين فى الخارج بشأن توفير المبلغ المطلوب لدفعه مصروفات فى الجمارك يجب أن يكون متوافر منذ 3 أشهر فى الحساب البنكي قبل إصدار القانون الخاص باستيراد السيارات وهذا غير صحيح بالمرة.

وأضاف "محمود خيري" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، إن المصريين بالخارج يستطيعون وضع الرسوم المطلوبة فى الجمارك فى حساب خاص بهم فى البنك من غدا لأن القرار سوف يسري لمدة 4 أشهر.

وتابع محمود خيري أنه سوف يتم استرداد قيمة الرسوم بعد 5 سنوات بالجنية المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد، مشيرا إلى أن قرار تيسيرات استيراد للمصريين المقمين فى الخارج مدته 4 أشهر.