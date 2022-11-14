عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مدة إعفاء سيارات المصريين في الخارج 4 أشهر.. فيديو

السيارات
السيارات

قال محمود خيري خبير أسواق السيارات، إن هناك لغط كبير جدا يثار بين المصريين فى الخارج بشأن توفير المبلغ المطلوب لدفعه مصروفات فى الجمارك يجب أن يكون متوافر منذ 3 أشهر فى الحساب البنكي قبل إصدار القانون الخاص باستيراد السيارات وهذا غير صحيح بالمرة.

txt

بورصة السيارات|بـ 550 ألف جنيه ثبات سعر فيات تيبو هاتشباك موديل 2022

txt

الوزراء: قانون استيراد السيارات سيساعد الدولة في الحصول على الدولار

وأضاف "محمود خيري" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، إن المصريين بالخارج يستطيعون وضع الرسوم المطلوبة فى الجمارك فى حساب خاص بهم فى البنك من غدا لأن القرار سوف يسري لمدة 4 أشهر.

وتابع محمود خيري أنه سوف يتم استرداد قيمة الرسوم بعد 5 سنوات بالجنية المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد، مشيرا إلى أن قرار تيسيرات استيراد للمصريين المقمين فى الخارج مدته 4 أشهر.

السيارات محمود خيرى المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

ترشيحاتنا

مكان يجتمع فيه الشياطين.. هل ترك الملابس والفوطة بالحمام غير جائز شرعا

انخفاض كبير في سعر كرتونة البيض.. وتوقعات سارة خلال أيام

لتجنب مشكلات هطول الأمطار .. 7 خطوات مهمة لقائدي السيارات

خبير: مدة إعفاء سيارات المصريين في الخارج 4 أشهر.. فيديو

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم

ننشر تفاصيل إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفضن الالتزام بالدريس كود.. أغرب إطلالات الفنانات خلال مهرجان القاهرة السينمائي

مسيرة مستوحاة من بيكاسو.. وحيد البلقاسي جرنيكا المصري لهذا الزمن

صور صادمة تكشف حقيقة خضوع هدى الإتربي لعمليات تجميل

بفستان ملفت.. نسرين أمين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

فيديو

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

بعضهن تحدى الدريس كود.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان القاهرةالسينمائي الدولي الـ44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ