بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

تعديل بطاقة الرقم القومي.. يتساءل الكثير من المواطنين عن تعديلات البطاقة الشخصية بعد إقرارها رسميا من قبل الحكومة بعد موافقة مجلس النواب، لتدخل التعديلات حيز التنفيذ رسميا.

ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء الماضي، قرار وزارة الداخلية بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.

تعديل بطاقة الرقم القومي

نص القرار على استبدال عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما وعبارة الخامسة عشرة من عمره بعبارة السادسة عشرة من عمره، الواردتين في نص المادة 33 "تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما وتسري للمدة" من قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.

وبهذا التعديل يكون السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي هو 15 عاما بدلا من 16 عاما.

سبب تعديل بطاقة الرقم القومي

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن، أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

ومنح القانون السابق، أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.

وأوضحت الحكومة، أنه رؤي تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عاما بدلا من 16 عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.

عقوبة تأخير إصدار البطاقة

في حالة عدم استخراج المواطن البالغ، بطاقة الرقم القومي أو تأخره في استخراجها، يتم فرض غرامة مالية من قبل وزارة الداخلية عند تأخير استخراج البطاقة لمدة 6 أشهر بعد إتمام السن المحدد، الذي أصبح 15 عاما بعد تعديل الحكومة الأخير.

ويتم دفع 100 جنيه غرامة، حال تأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي في المرة الأولى بعد بلوغه سن 15 سنة.

إجراءات استخراج بطاقة رقم قومي

في البداية لابد من شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من مكتب الأحوال المدنية، ثم ملء البيانات المطلوبة بالاستمارة، ومن ثم اعتمادها من الجهة التابع لها.

هذا بالإضافة إلى تقديم المستندات التي تدل على إثبات الشخصية، والتي تضمن (شهادة الميلاد – الحالة الاجتماعية – الوظيفة – محل الإقامة)، وكذلك حضور ضامن من درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

وفي النهاية، يتم تقديم كل من الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

تأتي أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي كالآتي:

- تبلغ قيمة استخراج الاستمارة العادية 45 جنيه، على أن يتم تسليمها بعد 15 يومًا.

- بينما تبلغ قيمة استخراج الاستمارة العاجلة 120 جنيه، على أن تُسلم بعد 3 أيام.

- فيما تبلغ قيمة استخراج الاستمارة المميزة 170 جنيه، ويتم تسليمها بعد مرور 24 ساعة.