عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: مؤتمر المناخ ناجح ونحتاج لتفعيل الرقابة الدولية وزيادة التوعية

إيهاب منصور، رئيس
إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى

أعرب النائب  إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادته بنجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وقال النائب إن مشاركته كممثل عن مجلس النواب المصرى شاهد على نجاح القمة، بالحضور الكبير من رؤساء الدول والملوك والحضور الكثيف للندوات، وهى دعاية رائعة لمصر قد تحتاج لإنفاق الملايين، وأشار أيضا إلى كلمة الرئيس الأمريكى جو بايدن عن  دور مصر المحوري في المنطقة والعالم أجمع.

 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المؤتمر دق ناقوس الخطر للعالم أجمع بوقف العديد من الممارسات التى اثرت بالفعل سلبيا على المناخ وستؤدى حال استمرارها الى كوراث لاقدر الله حال عدم توقف تلك الممارسات.

 

وأشار إلى المناقشات التى دارت خلال بعض الندوات بالمؤتمر والتى أشارت إلى احتمالية غرق عدد من بلدان العالم ومنها الإسكندرية حال زيادة درجة الحرارة 4 درجات مئوية. 

 

وعن توقعاته للمخرجات من المؤتمر، أكد النائب إيهاب منصور، أنها جيدة، بشرط التخلى عن الكلمات والشعارات والاتجاه إلى الأفعال وكذلك تفعيل للرقابة الدولية، ولاسيما على الدول التى تنتهك الاتفاقيات الدولية، والإحصائيات التى شهدها المؤتمر تقول بما لا يدع مجالا للشك إن كوكب الأرض فى خطر، ويجب على المجتمع الدولى بصفة عامة والدول الصناعية الكبرى بصفة خاصة أن يكونوا على قدر المسئولية التاريخية للوفاء بتعهداتهم المالية تجاه الدول الإفريقية بصفة خاصة  والدول النامية بصفة عامة ، كونها أكثر الدول تضررًا من ظاهرة تغير المناخ.

 

 وأشار النائب إيهاب منصور إلى أهمية التوعية وتوجيه جانب من الانفاق عليها  ، حيث قال النائب " أنه يوجد ضعف شديد في المعلومات لدى الغالبية وعلى هامش المؤتمر ، شارك منصور فى ماراثون من أهدافه دعم الأطفال المبتسرين والذى افتتحه الدكتور / اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  واشار النائب الى اهمية التوعية بمخاطر الولادة المبكرة وازمة الحضانات اليومية والتى تستوجب حل المشكلة من جذورها  . 

 

وفى النهاية أشار النائب إلى أن النائبة / اميرة صابر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى قد تقدمت بمشروع قانون للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات العظمي، ويحتاج الأمر إلى زيادة التوعية أن كنا جادين في الحفاظ على الأرض"المناخية.

 

وأضاف منصور، أننا كنواب ندعم بكل تأكيد تحسين البيئة والمناخ، وسنشارك سواء بتشريعات أو بأدواتنا الرقابية على المستوى المحلى، ويتبقى دور المجتمع الدولى فيما يخص العالم اجمع ودوره فى مواجهة تحديات تغير المناخ. 

إيهاب منصور لجنة القوى العاملة مجلس النواب مؤتمر المناخ COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرداد تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

الحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يصعد 57 جنيها

قناة إماراتية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا

شوبير يحسم الجدل حول انضمام نجم الأهلي للزمالك بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

تأثيرات خطيرة على المرأة بسبب تغيير المناخ.. كوارث

حكم صلاة المأموم بالطابق السفلي والإمام بالعلوي.. هل تبطل؟

180 جنيها للكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

أبرز محطات السيد القصير خلال مشاركته في قمة المناخ cop27.. الزراعة × أسبوع

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يطرح حلا لأزمة الأرز| لن تتوقعه

بملابس ملفتة.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها في باريس| شاهد

بملابس سوداء.. درة تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

بحقيبة باهظة الثمن.. سالي عبد السلام تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

فيديو

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بسبب الفيروس المخلوي.. فيديو جراف

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ