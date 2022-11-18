روقا ونبيه يخوضان تدريبات بدنية منفردة في الزمالك

خاض محمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

وقاد أندرية فيليب مدرب الأحمال الفقرة التدريبية الخاصة بالثنائي في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.