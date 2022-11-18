كفر الشيخ يعلن تشكيل الجهاز الفني والطبي الجديد

دوري القسم الثاني..

أعلن نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، اليوم، الجمعة، تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم المشارك في دوري القسم الثاني.

ويضم الجهاز الجديد، عبد الفتاح عبد الرازق، مديراً فنياً، ومعه هشام السعيد، وطلحة راغب، وأحمد حسن، مدربين، وعاطف السعيد، مدرب حراس مرمى، وعماد حمدي، مدير إداري.

كما يضم الجهاز الطبي المعاون، كلاً من، الدكتور محمود البسيوني، رئيس الجهاز الطبي، والدكتور أحمد سعفان، إخصائي علاج طبيعي، ومصطفى إيهاب، إخصائي، أحمد محمود، مدلك.

وكان مجلس إدارة كفر الشيخ، قد قرر تعيين عبد الفتاح عبد الرازق، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفاً لـ أيمن الجمل، الذي قدم اعتذاراً لمجلس الإدارة، وعين مديراً للكرة بالنادي الإسماعيلي.