خدمات جديدة من التموين على موقع مصر الرقمية.. تعرف عليها

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة مصر الرقمية ضمن خدمات التموين الإلكترونية المختلفة التي تتيح لأصحاب البطاقات التموينية التعديل على بيانات بطاقة التموين أو طلب بعض الإجراءات الخاصة بالبطاقة التموينية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

3 خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية هي:

تمكنك هذه الخدمة من حذف نفسك من بطاقة التموين فى حالة أن بيانات بطاقتك التموينية بها خطأ

تمكنك هذه الخدمة من إيقاف أفراد مستفيدين معك بالبطاقة التموينية.

تمكنك هذه الخدمة من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بك فى حالة انك رب الاسرة وبيانات بطاقتك التموينية بها خطأ.

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية التي توفر على المواطن الوقت والجهد لطلب بعض الإجراءات على البطاقة التموينية كالتالي:

تُمكّنك هذه الخدمة من تفعيل بطاقتك التموينية.

تُمكّنك هذه الخدمة من إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقتك التموينية.

تُمكّنك هذه الخدمة من نقل بطاقتك التموينية التابعة لمحافظة معينة إلى محافظة أخرى.

تُمكّنك هذه الخدمة من فصل نفسك من البطاقة التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك.

تُمكّنك هذه الخدمة من ضم أفراد أسرتك غير المقيدين تموينياً على بطاقتك التموينية.

تُمكّنك هذه الخدمة من الاستعلام عن صرف البطاقة التموينية.

أتاح موقع دعم مصر من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر تحديث رقم المحمول في بطاقة التموين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

ويستعرض صدى البلد خطوات تحديث رقم المحمول في البطاقة التموينية عن طريق الإنترنت من خلال رابط موقع دعم مصر.

- الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول في بطاقة التموين اضغط هنا.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

- ادخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

- بعد كتابة رقم البطاقة سيظهر اسم رب الأسرة وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

- ستظهر رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث.

التموين : مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهاً يقضي بمد فترة تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف.

وأضاف وزير التموين، في بيان صحفي، أن التوجيه بمد المهلة يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام هواتفهم المحمولة إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام المكاتب، مؤكدا أن قرار تسجيل الأرقام على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط نحو 72 مليون مواطن.