وصلة مزاح بين محمد صلاح وهازارد بعد نهاية مباراة مصر وبلجيكا.. شاهد

دخل النجم محمد صلاح قائد منتخب مصر في وصلة مزاح مع نجم منتخب بلجيكا هازارد عقب انتهاء المباراة بينهما.

ونشر الاعلامي أحمد شوبير صورة عبر حسابه علي فيسبوك وعلق قائلا "📸 محمد صلاح وهازارد بعد نهاية مباراة مصر وبلجيكا. 🇪🇬🇧🇪"



فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

أحرز هدفي منتخب مصر الوطني مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا اللاعب أوبيندا.