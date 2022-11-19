بيع لوحة مرسومة لمستشفى الأطفال في جبل سيناء بمليون دولار خلال مزاد

تم بيع لوحة جدارية رسمها الفنان الراحل “كيث هارينج” على الهواء مباشرة لمرضى مستشفى الأطفال في جبل سيناء في عام 1986، أمس، في دار سوذبيز نيويورك مقابل 945 ألف دولار.

بيع اللوحة بهذا الرقم حطم الرقم المتوقع لها وهو 700 ألف دولار، ووفقا لشبكة “اي ار تي نيوز"، يرجع تاريخ هذه الجدارية بعد سلسلة من ثلاث زيارات إلى المستشفى حين التقى خلالها فنان البوب ​​الأمريكي بمرضى فرديين في الجناح لرسم أعمالهم الفنية الشخصية.

وحصل على إذن من المستشفى لطلاء عمل جماعي مباشرة على جدار المستشفى، وتُظهر اللوحة الجدارية الصفراء صبيًا يرتدي قميصًا لكرة القدم يلوح لحيوانات كرتونية خيالية، يبدو أن إحداها عبارة عن كلب نقانق برأسين يمتد على طول اللوحة التي يبلغ طولها 17 قدمًا.

ومن جانبها قالت ديان رود، كبيرة مديري الرعاية المركزة على المرضى والأسرة في مستشفى جبل سيناء للأطفال بالولايات المتحدة: “يمكن أن يكون الاستشفاء والمرض صدمة للأطفال والمراهقين والعائلات، وفي زياراته للمرضى الصغار فيمستشفى جبل سيناء، أظهر لنا كيث هارينج القوة المباشرة ومكانة الفن واللعب والخيال في إضفاء الطابع الإنساني على الرعاية الصحية”.

جدارية لمستشفى ماونت سيناي بنيويورك لكيث هارينج في دار سوذبيز في 4 نوفمبر 2022 في مدينة نيويورك. تصوير أليكسي روزنفيلد / جيتي إيماجيس.

قد يكون هذا العمل قد ضاع بسهولة في التاريخ، عندما تم هدم المبنى الذي كان يضمه في عام 1989 ، لبناء حرم جامعي جديد، لكن لحسن الحظ ، تمكن أحد الموظفين من الحفاظ على العمل وتم الاحتفاظ به في المخزن لأكثر من 30 عامًا.

سيتم التبرع بجزء من عائدات البيع للبرمجة والرعاية السريرية في مستشفى الأطفال وكذلك مواقع العيادات الخارجية في جميع أنحاء المدينة.

قال جيل فاسكويز ، المدير التنفيذي لمؤسسة هارينج، لصحيفة نيويورك تايمز: "نحن عمومًا لا نؤيد بيع هذه الأعمال ونقلها إلى جهات خاصة لأن هذا ليس ما كان من المفترض أن تكون عليه"، وأضاف فاسكويز أنه كان سعيدًا بأن اللوحة الجدارية ما زالت موجودة وستساعد في جمع التبرعات للمستشفى.

مسيرة كيث هارينج

عن مسيرة الفنان الراحل هارينج، كان ناشطًا ومنتظمًا في المشهد الفني في وسط مدينة نيويورك في الثمانينيات حتى وفاته في عام 1990 من المضاعفات المتعلقة بإصابته بمرض الإيدز.

وكان قد أنتج العديد من الجداريات العفوية في مستشفيات الأطفال والمدارس ومراكز الشباب ، بالإضافة إلى إنشاء رسومات الطباشير في مترو أنفاق مدينة نيويورك التي ساعدت في انتشار أسلوبه المميز والمرح.

تم بيع لوحة جدارية عملاقة يبلغ عرضها 85 قدمًا لهارينج كان قد رسمها على جدار منزل جريس ، وهو مركز كاثوليكي للشباب في مانهاتن في بونهام في عام 2019 مقابل 3.9 مليون دولار.