الزراعة: مبادرة 100 مليون شجرة سيكون لها عائدا على الاقتصاد الكلي| فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث بأسم وزارة الزراعة ، إن هناك اتجاه في زراعة الأشجار من خلال تحديد وزارة التنمية المحلي للمناطق ذات الأولوية، موضحا أن وزارة الزراعة تقدم مجموعة من الشتلات من خلال بروتوكول، لتوفير شتلات لـ 100 مليون شجرة.

وتابع "القرش" ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية "المصرية“، أن هناك عدد من القرى بدأ في زراعة الأشجار ضمن مبادرة ” حياة كريمة " ، منوها أن الدولة تسير في خطتها للوصول لزراعة 100 مليون شجرة، مما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة، والتغيرات المناخية، والمجتمع.

وأضاف " القرش " ، أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة سيكون لها عائدا على الاقتصاد الكلي ، مؤكدا أن ازالة الاشجار يون الأولوية فيها نقلها من مكان لأخر ، أو الاحتفاظ بها في بعض المناطق المميزة بالحدائق ، متابعا : "لم يكن في أولويتنا أبدا إزالة الأشجار " .

وأوضح " القرش " ، أن كل شجرة يتم إزالتها يتم وضع شجرة أخرى بديلا عنها ، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير ، وواضح بتشجير المدن ، والاهتمام بالمردود الإيجابي للزراعة .