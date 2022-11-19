عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي ورئيس الجمعية الوطنية المجرية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الجمعية الوطنية المجرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور لاسلو كوفر، رئيس الجمعية الوطنية المجرية، في حضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير أندراس كوفاكس سفير جمهورية المجر بالقاهرة".

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر، معرباً عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة، انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين.

من جانبه؛ أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والمجري، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في جميع المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً التداعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية الأوكرانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداءا من التيرم الثاني

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

حالة إغماء السبب.. تفاصيل القبض على طليقة مطرب شعبي شهير"سكرانة"

ترشيحاتنا

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

السيسي ورئيس الجمعية الوطنية المجرية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

قائمة هواتف سامسونج المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف تليفونك بينهم

15 ديسمبر آخر موعد.. هل تطبق الفاتورة الإلكترونية على المنشآت الطبية ؟

الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

بعد ضبط زيت طعام ومسلى فاسد بسوهاج .. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

تجاوز 75 ألف جنيه .. سعر فستان درة يثير الجدل | شاهد

تؤدي أحيانا إلى الوفاة.. تحذير من حلوى موجودة في كل بيت.. تفاصيل

بفستان لافت.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ