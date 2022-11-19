حرس الحدود يتأهل لدور الـ 16 بكأس الرابطة بعد الفوز على الداخلية

تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة، بعد الفوز على نظيره الداخلية 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

وتقدم فريق حرس الحدود عن طريق مصطفي جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وتعادل الداخلية في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب فانو ألفريد.

وبعد لجوء الفريقين للأشواط الإضافية، تمكن مصطفى زيكو من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر ليتابعها إيمانويل بتسديدة ممن يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 111 ويعلن تقدم حرس الحدود.

تشكيل الفريقين

وخاض الداخلية المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع.. عبد العزيز السيد - محمد نجيب - بركات حجاج- ألان كيامبادي .

الوسط.. محمد عاطف - حسين رجب - محمد نصير - سمير فكري.

الهجوم.. مصطفى فوزي - حسين رجب"

بينما خاض حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من :-



فى حراسة المرمى محمد فوزي.

الدفاع.. مؤمن عوض ومحمود بن والي وإبراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي

الوسط.. مصطفى جمال وأحمد فليكس ومدحت فقوسة وعمر بسام

الهجوم.. وجيه عبد الحكيم ومصطفى زيكو