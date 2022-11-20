السفير محمد نصر: مفاوضات مؤتمر المناخ عكست قدرة الدولة على التنظيم

قال السفير محمد نصر، كبير مفوضي فريق الرئاسة لـ"cop 27"، إن مفاوضات مؤتمر المناخ عكست قدرة الدولة المصرية على التنظيم وإدارة مفاوضات شديدة التعقيد والصعوبة وتيسير التوصل إلى حلول بين 195 دولة.



وأضاف "نصر"، مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المفاوضات استمرت آخر 3 أيام كانت متواصلة، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية التفاوضية، مشيرًا إلى أن تصريح سكرتير عام الأمم المتحدة يشيد بقدرة مصر على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو جزء كان معقدا.

وأوضح أن الوضع الدولي فيما يتعلق بتوفير التمويل والتكنولوجيا شديد التعقيد، وما تم تحقيقه يعد إنجازا بكل المقاييس في ظل هذه الظروف، لافتًا إلى أنهم عملوا على إبراز التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية بسبب التغيرات المناخية رغم أنها الأقل مشاركة في مسببات التغيرات المناخية.



