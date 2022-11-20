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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. الدول المشاركة في COP 27 توافق على اتفاق للمناخ.. واليوم افتتاح كأس العالم

صحف الكويت
صحف الكويت
  • ممثل الأمير ولي العهد يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم
  • الجيش الأمريكي: مستعدون لحماية أنفسنا وشركائنا
  • وزير الخارجية الكويتي : حماية الاستقرار السياسي وصون أمن الطاقة وإمداداتها
  • مصر: وفاة 12 شخصاً وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم بمحافظة البحر الأحمر
  • "الأرصاد": طقس دافئ نهاراً ومائل للبرودة ليلاً..و"العظمى": 25


تناولت صحف الكويت عددًا من الموضوعات الدولية، التي جاء على رأسها قمة المناخ كوب 27، وكأس العالم في قطر.

قالت صحيفة الأنباء، أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، نتائج خطة الاستدامة للمؤتمر، مؤكدة أن تحقيق الاستدامة يقع ضمن التزامات الدولة المضيفة للمؤتمر تبعا لاتفاقية الاستضافة، معربة عن فخرها بعرض الرئاسة المصرية للمؤتمر لما نجحت في إنجازه من الإجراءات المتفق عليها مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في خطة الاستدامة التي تم إعدادها من خلال عملية تشاركية وتشاورية مع السكرتارية، تضمنت مجموعة من العمليات والإجراءات التي تحقق استدامة مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 وتحقيق هدف الوصول إلى مؤتمر مناخ صفر انبعاثات كربونية.


غادر البلاد ممثل  أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد،  ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ظهر اليوم والوفد الرسمي المرافق له متوجها إلى دولة قطر وذلك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة على استاد البيت في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة.

وذكرت الانباء، توقعت إدارة الأرصاد الجوية  الكويتية، أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأحد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 16 درجة مئوية.

من جانبها، ذكرت صحيفة القبس،  بأن الدول المشاركة في COP27 وافقت على اتفاق للمناخ.

وأعلن رئيس مؤتمر المناخ «COP 27» وزير الخارجية سامح شكري الأحد، قرار برنامج التكيف مع آثار التغير المناخي.

وقال شكري إن المؤتمر وصل إلى منعطف هام، مضيفاً أن أي أخطاء حدثت في العملية هي «غير مقصودة».

وأضاف أن القرارات التي اتخذها المؤتمر في مصر هي «بوابة التنفيذ»، داعياً الدول إلى الموافقة على القرارات التي تعرض عليهم.

كما أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، فجر اليوم في مصر صندوق «الخسائر والأضرار» المكرس لتعويض الأضرار التي تتكبدها الدول الضعيفة جراء التغير المناخي.

وصفق المندوبون بعد إقرار إنشاء الصندوق خلال جلسة عامة ختامية بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.

ذكرت صحيفة القبس، انه على مسافة 39 ميلا من الحدود العراقية، وتحديدا شمال غربي الكويت، كانت القبس على موعد مع المغامرة والتشويق في أول جولة ميدانية داخل الجناح الاستكشافي الجوي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي في قاعدة علي السالم الجوية.

وبمجرد وصولنا إلى القاعدة، كان لافتاً أن الصورة النمطية لحياة العسكريين المرتبطة بالمشقة والصعوبات مختلفة تماماً عن الصورة الحقيقية على أرض الواقع، إذ يعيش أفراد القوات الجوية الأميركية الحياة العسكرية كما هي خارجها، حيث يتم الجمع ما بين العمل والدراسة والترفيه، كما أن القاعدة شبيهة ببلدة صغيرة مجهزة بالمطاعم والمرافق الترفيهية والملاعب.

يقول قائد الجناح الجوي 386 الاستكشافي العقيد جورج بوخ: «نتدرب على مواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة، ومستعدون لحماية أنفسنا وشركائنا من أي اعتداء».

وبينما أكد بوخ أن قاعدة علي السالم الجوية آمنة ولم تُستهدف من ميليشيات عراقية، قال: «إن وجودنا المستمر في الكويت علامة على التزامنا الدائم تجاه المنطقة»، مؤكداً أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تاريخية وراسخة.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف انحاء العالم مساء اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة التي ستشهد حدثا تاريخيا بافتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) بمشاركة 32 منتخبا من القارات الست متضمنة إقامة 64 مباراة في مختلف الأدوار في 8 استادات شيدت خصوصا لاحتضان مباريات المونديال الذي سيختتم في 18 ديسمبر المقبل.

وتستهل هذه البطولة الاستثنائية التي تقام للمرة الأولى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط والدول العربية بإقامة المباراة الافتتاحية للبطولة بمواجهة صاحب الأرض وبطل آسيا قطر مع نظيره الإكوادوري رابع تصفيات أمريكا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى.

ويسبق المباراة الافتتاحية للبطولة الذي ستقام في ملعب (البيت) وهو ثاني أكبر ملاعب المونديال حفل الافتتاح الذي من المتوقع ان يكون مبهرا وبحضور كبار الشخصيات في العالم من سياسيين ورياضيين وغيرهم إضافة إلى الجماهير الغفيرة التي ستملأ الملعب الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.


ذكرت الوطن، ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في حوار المنامة بدورته الثامنة عشر التي تنعقد أعمالها خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2022 تحت عنوان (القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط).

وشارك الشيخ سالم الصباح في جلسة (المتغيرات الجيوسياسية للطاقة) التي عقدت ضمن فعاليات حوار المنامة 2022 أمس السبت وقد ألقى كلمة خلال المنتدى أكد خلالها على أهمية التعاون الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر "أن دولة الكويت تقع في قلب منطقة حيوية غنية بالموارد وشهدت نصيبها العادل من عدم الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة" مضيفا أن "دولة الكويت تقوم بدورها ووفق مبادئها وثوابتها في حماية الاستقرار السياسي وصون أمن الطاقة وإمداداتها في المنطقة والعالم".

وشدد على أهمية وقف التصعيد والحوار لمواجهة التحديات الجسام التي تشهدها دول العالم جراء عدم الاستقرار السياسي مشيدا في هذا السياق بالتطورات الإيجابية التي شهدها العالم عقب القمة الأمريكية الصينية الأخيرة دعما للاستقرار العالمي.

قالت الوطن، ارتفع عدد ضحايا حادث طريق رأس غارب - الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، إلى 12 وفاة و30 إصابة؛ جراء اصطدام أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات الخاصة، بتريلا.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إن إسعاف البحر الأحمر دفع بـ30 سيارة لموقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى غارب، والمصابين إلى مستشفيات غارب والغردقة، وتباينت الإصابات بين كسور جمجمة ونزيف فى المخ، ويتم التعامل مع المصابين حاليا داخل مستشفيات البحر الأحمر.

 

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