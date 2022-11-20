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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو المعاطي: يجب توفير دعم فني للمزارعين لتدريبهم ليستطيعوا تحقيق الربح| فيديو

الزراعة الحديثة
الزراعة الحديثة

أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ الزراعي، أن كافة القطاعات تخدم القطاع الغذائي، الذي يوفر الأمن الغذائي، مضيفاً أن القطاع الزراعي أكثر القطاعات تضرراً من التغيرات المناخية.


وأضاف شاكر أبو المعاطي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات ، استفادة من قمة المناخ COP 27، مؤكدً أنه يجب توفير أساليب الري الحديثة و التقنية و التقاوي للمزارع.


وأشار أستاذ المناخ الزراعي إلى، أنه يجب توعية المزارع على كيفية التعامل مع ملف المياه، و الأراضي المجهدة، و التي تعرضت للتملح، لافتاً ألى أنه يجب توفير دعم فني للمزارعين لتدريبهم، ليستطيع تحقيق الربح.

 

 

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