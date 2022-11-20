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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: انتهاء ربط خط المياه المغذي لمركز مطوبس قطر 1000 ملم

خط مياه الشرب
خط مياه الشرب

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من ربط خط المياه المغذي لمركز ومدينة مطوبس قطر  1000 مليمتر ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة وجارٍ تشغيل المياه الآن بالمنازل.

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، إنه تم تنفيذه في وقت قياسي أقل من نصف المدة المحددة 18 ساعة بدلاً من 36 ساعة بمتابعة ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمسئولين عن الأعمال الجارية، للتيسير على المواطنين.

يذكر أن قرى وتوابع مركز مطوبس تشهد إقامة 603 مشروعات متنوعة في كل القطاعات الخدمية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة المشروعات الجاري إنشاؤه، وإعلان نسب الإنجاز في القرى والتوابع، في حين تم الإعلان عن 4 مراكز ضمن المرحلة الثانية من المبادرة " كفر الشيخ، الحامول، دسوق، وسيدي سالم.

وفي سياق منفصل.. شهدت قرية شابة بدسوق، وقرية تيدا بسيدي سالم، مؤتمرين جماهيريين وحوارا مجتمعيا لمؤسسة حياة كريمة؛ للاستماع لآراء المواطنين ومطالبهم، وأمنياتهم في تحقيق المشروعات القومية بتوابع وقرى دسوق وسيدي سالم، وستشهد خلال أيام الحامول وكفر الشيخ مؤتمرين آخرين للاستماع لآراء ومطالب الأهالي بالمركزين.

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