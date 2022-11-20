فيفا يعين حكم أفريقيا لمواجهة فرنسا وأستراليا في كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن طاقم حكام مباراة فرنسا وأستراليا، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

وقرر الفيفا تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز كحكم ساحة للمواجهة، ويعاونه «زاكيلي سوايلا وسورو فاتسوانا، وساليما موكانسانجا حكما رابعا، ودرو فيشر كحكم فيديو وعادل زوراك مساعدا لحكم فيديو، وكيلي اتكينز كحكم فيديو لحالات التسلل، ويعاونه ماركو فريتز».

وكشف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب الديوك، عن إمكانية مشاركته في مركز لاعب الوسط، في ظل الغيابات العديدة بمنتخب فرنسا في هذا المركز خلال بطولة كأس العالم.

ويفتقد منتخب فرنسا جهود الثنائي نجولو كانتي وبول بوجبا خلال البطولة بداعي الإصابة، كما تعرض إدوارد كامافينجا للإصابة ، قبل يومين من أول مباراة لحامل اللقب.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أستراليا، يوم الثلاثاء المقبل، في مجموعة تضم الدنمارك وتونس أيضا.

وحسب شبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن الغيابات العديدة في تشكيلة فرنسا للمونديال، قد تدفع المدرب ديدييه ديشامب للعب بطريقة 4-3-3.

وأوضحت الشبكة، أن وسط ملعب الديوك سيضم الثلاثي أدريان رابيو وأوريلين تشواميني بالإضافة إلى جريزمان، بينما يقود أوليفييه جيرو الهجوم وعلى يمينه عثمان ديمبيلي وعلى يساره كيليان مبابي.