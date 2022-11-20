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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا قصفت أوكرانيا بـ 4700 صاروخ منذ بداية الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا استخدمت أكثر من 4700 صاروخ في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وقال في خطاب أمام أعضاء المنظمة الدولية للفرنكوفونية: “اليوم هو اليوم ال 270 من الحرب واسعة النطاق. استخدمت روسيا أكثر من 4700 صاروخ”.

وأضاف: “مئات من مدننا أحرقت ببساطة. ولقي آلاف الأشخاص حتفهم. وتم ترحيل مئات الآلاف قسرا إلى روسيا. غادر الملايين أوكرانيا إلى بلدان أخرى هربا من الحرب”.

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وقال  زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية بنيران المدفعية، مشيرا إلى أنه في المنطقة الشرقية وحدها، شنت نحو 400 ضربة.

وأضاف زيلينسكي، “أشرس المعارك، كما كان من قبل، هي في منطقة دونيتسك، وعلى الرغم من انخفاض عدد الهجمات اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أن كمية القصف الروسي للأسف لا تزال مرتفعة للغاية”.

وسحبت روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر، ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الشرقيتين، وهي منطقة صناعية تعرف باسم دونباس.

روسيا أوكرانيا زيلينسكي القوات الروسية خيرسون دونباس

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