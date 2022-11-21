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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة بيرة شهيرة تتعرض لخسارة هائلة بعد قرار قطر بمنع شرب الكحوليات بكأس العالم

شركة شهيرة
شركة شهيرة

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن الآلاف من علب بيرة تكديس  في أحد المستودعات، بعد قرار بحظر بيع الكحول في الملاعب بكأس العالم المقام بقطر.

وكانت تم الإعلان  أحد شركات المشروبات الكحولية كواحدة من رعاة البطولة ، وتم منحها احتكارًا لبيع البيرة في الملاعب ، لكنه الآن قادرة فقط على بيع نسخته الخالية من الكحول من البيرة هناك.

واوضحت الصحيفة أن مشجعو كرة القدم ابدوا   غضابهم   في المطالبة باسترداد الأموال من زعماء كأس العالم عندما تم اتخاذ القرار يوم الجمعة بمنع القطر للمشروبات الحكولية خلال المنديال ، بعد ضغوط من العائلة المالكة القطرية.

خسائر هائلة

وافادت الصحيفة البريطانية، ان شركة البيرة الشهيرة  تواجه  احتمال إهدار كميات كبيرة من المخزون الآن، ومع ذلك ، فقد عرضت الآن علب البيرة للأمة التي خرجت منتصرة بعد البطولة.

يأتي ذلك بعد أن سخرت الشركة الشهيرة من الإعلان عن حظر المشروبات الكحولية في الملاعب يوم الجمعة ، وغردت على تويتر "حسنًا ، هذا أمر محرج ..." وذلك  قبل ان تحذف الشركة تغريدتها.

 

بيرة الكحول

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