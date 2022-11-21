زلزال يضرب مصر حسيت بيه؟.. نصائح سريعة علشان تحمي نفسك

بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم أنباء عن شعورهم بحدوث زلزال بقوة 6 درجات شعر به سكان القاهرة الكبرى والمواطنين، بعدة محافظات ومخاوف البعض من إمكانية وجود توابع له.

وضع موقع cdc، عدة نصائح عند الشعور بوقوع زلزال وأبرزها: “عدم استخدام المصعد لتجنب انقطاع الكهرباء المفاجىء”.



على الجانب الآخر، يجب الهدوء وعدم الفزع والتصرف بعقلانية في أي مكان تتواجد فيه لحظة الزلزال.





يجب أيضا فصل الكهرباء والغاز فورا، والابتعاد عن أي أثاث غير مثبت والرفرف والنوافذ، والجلوس تحت طاولة و إن كنت في سيارتك فعليك التوقف فورا إلى جانب الطريق، وتجنب إيقاف المركبة تخت الجسور أو خطوط الضغط العالي.

