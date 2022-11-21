مقصد سياحي عالمي.. رئيس الوزراء يتابع مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة.. ونواب: التوسع العمراني يدعم زيادة الاستثمارات

برلماني: إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة يدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية

برلماني: خطة لتحويل الساحل الشمالي إلى منطقة خدمية تعمل طوال العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من مشروعات تستهدف تنمية وتطوير مناطق الساحل الشمالي الغربي، وذلك سعياً لجعلها أكثراً جذبا للعمران والتنمية، واستغلالا لما تتمتع به تلك المناطق من مقومات وامكانات، تجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف التوافق على الخطوات المختلفة الخاصة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالي، وفق أسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم من أعمال تتعلق بالبنية الأساسية والمرافق بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وكذا المخططات المقترحة لاستخدامات الأراضي بها، والأنشطة المختلفة المقرر إقامتها على تلك الأراضي، وذلك بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذه المنطقة الواعدة، وبما يدعم جهود الدولة فى تنمية مناطق الساحل الشمالي والغربي.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع التوافق على الحدود النهائية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ أوجه التنمية المستهدفة لتلك المنطقة، مع التأكيد على أهمية تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية المدينة، وكذا العمل على تعزيز دور سكان وأهالي المنطقة فى عمليات التنمية التي من المقرر أن تشمل العديد من القطاعات، وإشراكهم بشكل أكبر فيما يتم تنفيذه من مشروعات، هذا إلى جانب العمل على إنشاء قرية بدوية متكاملة بالمنطقة، وذلك بما يسهم فى رفع مستوى معيشة قاطني تلك المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في التوسع العمراني بمختلف أنحاء الدولة، موضحين أهم فوائده .

وقد أكد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، أن الأونة الأخيرة شهدت الدولة عددا من مشروعات البناء والتعمير بمختلف أرجاء الجمهورية حيث يسهم هذا التوسع العمراني الملحوظ في تحقيق أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة، ويعد مشروع إنشاء رأس الحكمة الجديدة من أهم هذه المشروعات.

و أضاف “ مسعود” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي سواء في العلمين الجديدة أو الضبعة أو الحكمة الجديدة، الغرض الأولي منها هو تحويل هذه المناطق إلي مدن دائمة خدمية تعمل علي مدار العام وليس بالموسم الصيفي فقط، لافتا إلي أن منطقة الساحل بالأونة السابقة كانت مهمشة وغير مدرجة ضمن خطة التنمية العمرانية.

واستطرد النائب : الرئيس السيسي دائما لديه فكر ثاقب يتميز بالإهتمام بأدق التفاصيل، وتعد فكرة إنشاء مدن الجيل الرابع هي أحد أهم الأفكار التي عمل علي ترجمتها علي أرض الواقع ، الأمر الذي يمتلك فوائد ومزايا عدة تعود بالنفع العام علي الدولة.

وأختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد على أن أحد أهم فوائد إنشاء المدن الجديدة بشكل عام هي انتعاشة حركة البناء والصناعات المغذية لها من الحديد والأسمنت وغيرها، موضحا أن هذه الصناعة تشكل حوالي 60% من حجم الاقتصاد.

فيما أكد النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن منطقة الساحل الشمالي تشهد حالة من التطوير المخطط الذي يهدف لتحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة واستغلالها الاستغلال الأمثل في العديد من المجالات سواء التعمير أو السياحة أو الاستثمار.

وأضاف “ يحيى” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة يأتي ضمن أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في الساحل الشمالي الغربي، خاصة وأن موقع هذه المدينة متميز للغاية ويصلح لإقامة واستيعاب مختلف الأنشطة، معقبا “ منطقة الساحل منذ بداية نشأتها كان يسودها البناء غير المخطط بعكس الآن التخطيط أصبح أهم سماتها”.

تدفق الاستثمارات

و أشار نائب محافظة الإسكندرية، إلي أن أهم فوائد إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة هو تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، كما أنها فرصة كبيرة تفسح لمجال القطاع الخاص بإطلاقه أنشطته المختلفة سواء تجارية أو فندقية.

وعن فكرة إنشاء قرية بدوية متكاملة، قال عضو مجلس النواب، إنها دلالة كبيرة علي اهتمام الرئيس السيسي بقاطني هذه المنطقة ولهذا يسعي لخدمة أبنائها وتحسين شكل المعيشة بها.