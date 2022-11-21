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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اجتماع الكونجرس بالفيفا.. جمال علام يحضر مباراة إنجلترا وإيران بكأس العالم

جمال علام
جمال علام

يحضر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري مباراة إنجلترا وإيران بكأس العالم قطر 2022 المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الإثنين بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات بالمونديال.

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ويحضر مباراة إنجلترا وإيران رفقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة، نائبه خالد الدرندلي وعامر حسين عضو الجبلاية وبعدها يعود الثلاثي إلى القاهرة.

وتوجه وفد اتحاد الكرة إلى قطر مساء يوم الجمعة الماضى بعد انتهاء مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا فى الكويت من أجل حضور كونجرس الفيفا هناك، وحضر الثلاثي مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور أمس الأحد.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تلقى ثلاث دعوات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل حضور اجتماع الكونجرس بالفيفا وافتتاح كأس العالم.

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