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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. محاضرة للمخرجة "ناعومي كاواسي" رئيس لجنة التحكيم الدولية بمسرح النافورة

ناعومي كاواسي
ناعومي كاواسي

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، محاضرة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بدورته الـ44.

ومن المقرر أن تقام محاضرة "ناعومي كاواسي"، التي تديرها المخرجة فيولا شفيق،  في تمام الساعة 3:00 حتى 4:30 مساءً بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتبحث وتتناقش "كاواسي"  مع الحضور خلال هذه الجلسة عن مصادر إلهامها، والعملية الإبداعية وراء بعض أفلامها المهمة.

كاواسي، مخرجة يابانية بارزة وكاتبة مشهورة عالميًا، حصلت على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي 97 ،عن فيلمها الأول "Suzaku no Moe ،"ثم حصلت لاحقا على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم عن فيلم "Mori no Mogari ."وفي عام 2000 ، حصل فيلمها "هوتارو" على جائزة الفيبريسي من مهرجان لوكارنو بجانب ترشحه لجائزة الفهد الذهبي.

ناعومي كاواسي، انطلقت مسيرتها المهنية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، ولدت في مدينة نارا اليابانية، وبدأت مسيرتها الفنية عبر مجموعة أفلام استهدفت تصوير الواقع، وتجاوزت فيها عن الصور النمطية للأعمال الوثائقية- الروائية.

تعمل أيضا "كاواسي" كمخرجة إعلانات تجارية ومنسقة موسيقية "دي جي" في برامج الراديو، كما أسست مهرجان نارا السينمائي الدولي عام 2010.

فيولا شفيق، ّ مخرجة، ومؤلفة كتاب السينما العربية: التاريخ والهوية الثقافية، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة زيورخ، وجامعة هومبولت في برلين، وفي جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ، حيث شغلت منصب باحثة من 2016 إلى 2020 ، شغلت منصب رئيس الدراسات في برنامج الحرم الوثائقي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2011-2013، وعملت كمستشارة للعديد من المهرجانات الدولية.

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