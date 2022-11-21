ساديو ماني يوجه رسالة للاعبي منتخب السنغال قبل مواجهة هولندا

دعم ساديو ماني نجم منتخب السنغال زملائه اللاعبين قبل مواجهة هولندا مساء اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2022 .



ويغيب ساديو ماني عن السنغال في كأس العالم بسبب إصابة قاسية في القدم أدت إلى استبعاده من المشاركة مع أسود الترانجا في المونديال.

وكتب ساديو ماني نجم بايرن ميونخ على "انستجرام" :" يوم الاثنين، سينافس بلدنا الغالي في كأس العالم، قطر 2022. متأكد من أن الأسود سيتخطون، وسيدخلون كل مباراة على أنها مباراة نهائية حقيقية".



وأضاف :" مقتنع أن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشات الصغيرة للدعم وتشجيع فريقنا الوطني الباسل".

وأكد :"مثل كل أنصار المنتخب السنغالي، مقتنع أن زملائي سيقاتلون كرجل واحد وكما يفعلون دائما لتكريم السنغال الغالية. تحيا السنغال، هيا أيها الأسود".