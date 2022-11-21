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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب توصي بإلزام شركات البالون بعمل وثيقة لتأمين الركاب ضد الحوادث

لجنة السياحة
لجنة السياحة

اختتمت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، اجتماعاتها المقررة الأسبوع الحالي، بمناقشة ضبط وحوكمة منظومة البالون السياحي.


وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع مجموعة من التوصيات لتعظيم الاستفادة من رحلات البالون، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في هذه الرحلات.


وجاءت التوصيات كالتالي؛ ضرورة تجهيز أماكن مناسبة للطيران والهبوط وزيادة مساحة الأرض المخصصة للإقلاع، وتخصيص مساحة كافية لكل شركة للحفاظ على السلامة الجوية وسلامة السياح.


وتضمنت؛ توفير أجهزة اتصال لاسلكى داخل كل البالونات لمواجهة أية أحداث طارئة، وسرعة رفع كفاءة أماكن إقلاع وهبوط البالون الطائر وتجميل ورفع كفاءتها..


كما تضمنت؛ تركيب الكاميرات والإضاءة المختلفة وتوفير أماكن للانتظار ودورات المياه ومحلات، تدريب قائدي البالون تحت إشراف كامل لوزارة الطيران، وإلزام الشركات بعمل وثيقة لتأمين الركاب ضد الحوادث.
 

وأكدت رئيس اللجنة أهمية رحلات البالون كأحد عوامل التفرد والجذب السياحي بالأقصر، في ظل موسم سياحي استثنائي من حيث عودة السائح الأوربي للأقصر من جديد.


واستنكرت رئيس اللجنة وجود شروط تنظيمية جديدة لركوب البالون السياحى والتى يتم من خلالها وضع السائح على ميزان لقياس الوزن؛ لعدم تطبيقه في البلدان الأخرى؛ وقد استجابةً سلطة الطيران وأعلنت وقف العمل به.

السياحة الأقصر السلامة الجوية مجلس النواب البالون السياحي

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