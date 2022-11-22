أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير وعمل فني جديد

تحتفل الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها الـ 36، وسط حالة من النشاط الفني داخل وخارج مصر، بعدما شاركت مؤخرا في مسلسل مغلق للصيانة، بالكويت، وتواجدت بموسم الرياض خلال الفترة الماضية.

نشرت أيتن عامر جلسة تصوير جديدة لها عبر إنستجرام، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، مرتدية فستانا بنفسجي اللون، وحرص متابعيها على الاحتفاء بها.

ولدت أيتن عامر عام 1986، في الإسكندرية، وهي شقيقة الفنانة وفاء عامر الصغري، وتربطهما علاقة قوية، ودخلت مجال التمثيل عام 2004 بالمشاركة في مسلسل ملح الأرض، ولكنها حققت شهرة واسعة بعدما مشاركتها في مسلسل حضرة المتهم أبي، ثم الدالي مع الفنان نور الشريف.

نجحت أيتن عامر في البطولة الكوميدية رمضان الماضي أمام أكرم حسني وهنادي مهنا في مسلسل مكتوب عليا، وعرض لها مؤخرا فيلم عمهم مع محمد إمام.

فيما بدأت مؤخرا تصوير الحكاية الأولى من مسلسل "حكايات متقطعة"، التي تحمل اسم مؤقت "في التاكسى" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وبطولة دياب، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرض حكايات العمل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية خلال الفترة المقبلة.

ويتم تقديم "حكايات متقاطعة" على طريقة مسلسل "زى القمر" بموسميه الأول والثانى، والذى تناول العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزواج، والتبنى وغيرها، وضم الموسم الأول 3 حكايات وهم "حتة منى" بطولة إلهام شاهين، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى.