لاعبو الأهلي يدعمون علي معلول قبل مباراة تونس بكأس العالم

حرص لاعبو النادي الاهلي على تقديم رسائل دعم، لزميلهم بالفريق اللاعب التونسي علي معلول، ذلك قبل مباراة الدنمارك في بطولة كأس العالم.

وشاركت صفحة النادي الأهلي مقطع فيديو تحفيزي للاعب علي معلول، متمنين له التوفيق مع منتخب بلاده.

وجاءت قائمة منتخب تونس في كأس العالم 2022 كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، أيمن البلبولي، ومعز حسن

خط الدفاع :منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، بلال العيفة، نادر الجندري، علي معلول، علي العابدي، وجدي كشريدة، ومحمد دراجر

خط الوسط: إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، وأنيس بن سليمان

خط الهجوم: يوسف المساكني، وهبي الخزري، ياسين الخنيسي، نعيم السليتي، عصام الجبالي، وسيف الدين الجزيري.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة كل من فرنسا – أستراليا – الدنمارك.