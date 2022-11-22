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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الراقصة حامل والعروس بتحشش.. مقطع صادم لحفل زفاف تركي| شاهد

حفل زفاف
حفل زفاف

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل زفاف غريب، يتضمن مشاهد تركت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حيرة من أمرهم.

يوثق المقطع المتداول على نطاق واسع راقصة "حامل" تحيي حفل زفاف برشاقة دون أي مشكلة في حملها.

العروس بتحشش

وقد ظهرت العروس على الجانب الآخر تميل على أحد المعازيم، لتشعل سيجارة يبدو أنها "محشوة".

زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المقطع تم التقاطه في حفل زفاف بـ تركيا، خاصة مع ظهور أغنية تركية قي الخلفية تتمايل عليها الراقصة برفقة أخرى.

بينما لم تأبه العروس بالفرح أو المصور في مشهد غريب أثار حيرة وتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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