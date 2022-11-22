زلزال بقوة 7 ريختر يضرب جزر سليمان في أوقيانوسيا.. وتحذير من تسونامي

وقع زلزال قدرت قوته بـ7.3 درجة على بعد 16 كيلومترا جنوب غربي مالانجو بجزر سليمان في أوقيانوسيا، في تمام الساعة 02:03:08 بتوقيت جرينتش، صباح اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كم، مبدئيا، عند ملتقي دائرة عرض 9.796 درجة جنوبا وخط طول 159.605 درجة شرقا.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

فيما نصح مكتب رئيس الوزراء، السكان، بالتحرك إلى أماكن مرتفعة قدر الإمكان؛ تحسبا لتعرض الجزيرة لتسونامي.