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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار الأمريكي يحقق مكاسب مع ضعف مؤشر ناسداك 100 وإغلاق الصين

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

تفوق الدولار الأمريكي المرتبط بالملاذ الآمن على نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين ، مرتفعاً وسط تدهور الرغبة في المخاطرة، وكانت العملات الأسوأ أداءً مقابل الدولار الأمريكي هي الين الياباني والدولار الأسترالي واليورو. 

وبنهاية جلسة تداول وول ستريت ، انخفض مؤشر ناسداك 100 صاحب التكنولوجيا الثقيلة بنحو 1.1٪ حيث لم يتغير مؤشر داو جونز الموجه نحو الأسهم القيادية إلا قليلاً. 

لا يزال الفرق بين هذين الاثنين خلال الـ 24 ساعة الماضية يتحدث عن مشاكل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

ظل Fedspeak محور التركيز يوم الاثنين. 

وتحدثت ماري دالي ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، وقالت إنه يجب ألا يتجاهلوا تأخيرات السياسة ، 'التي قد تستمر لعدة أرباع'. 

لكنها أضافت أن البنك المركزي لا يزال 'بعيدًا جدًا' عن هدف التضخم. 

وترى معدلات تبلغ ذروتها بين 4.75٪ - 5.25٪ نطاق. الخلاصة هنا هي أن محور السياسة لا يزال على الأرجح بعيدًا بعض الشيء.

أسعار الذهب

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بحذر. مما لا يثير الدهشة ، حيث عانت أسعار الذهب المضادة للعملة الورقية حيث ضعف المعدن الأصفر لجلسة التداول الرابعة على التوالي. 

وهذه هي أسوأ سلسلة خسائر خلال أكثر من شهر. 

وكانت العملات الأسوأ أداءً مقابل الدولار الأمريكي هي الين الياباني والدولار الأسترالي واليورو. 

فقد ضعفوا 1.25٪ و 1.02٪ و 0.8٪ على التوالي.

اسواق اسيا 

واليوم الثلاثاء، تفتقر جلسة التداول في آسيا والمحيط الهادئ إلى مخاطر الأحداث الاقتصادية الملحوظة. هذا يضع تركيز المتداولين على الرغبة في المخاطرة كمحرك رئيسي للأسواق. 

ويفتح الأداء الضعيف لوول ستريت خلال يوم الإثنين الباب أمام متابعة الهبوط في البورصات الإقليمية ، مما يعرض مؤشر نيكاي 225 و ASX 200 ومؤشر هانغ سنغ للخطر. قد يستمر هذا في إفادة الدولار الأمريكي.

وقد تنشأ مخاوف أخرى من الصين ، مع عودة المخاوف من عمليات الإغلاق القاسية التي يسببها فيروس كوفيد إلى التركيز. هذا لأنه وفقًا لبلومبرج ، أوقفت مدينة شيجياتشوانغ المدارس وطلبت من السكان البقاء في المنزل لمدة 5 أيام.

وتعد المدينة ساحة اختبار للصين التي تحاول تجاوز قيود الفيروسات. قد تؤدي الدلائل على عدم نجاحها إلى مزيد من التأخير في إعادة الانفتاح ، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي. يتم تداول الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته مقابل اليوان الصيني منذ 10 نوفمبر.

التحليل الفني للدولار الأمريكي


من الناحية الفنية ، أغلق مؤشر DXY للدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر. جاء ذلك في أعقاب عدم قدرة الأسعار على الإغلاق تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪ عند 106.806. تستمر المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 200 يوم (SMA) أيضًا في الحفاظ على التحيز الصعودي السائد.

و يبدو أن المقاومة الرئيسية هي المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا.

 

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