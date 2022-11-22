محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات حياة كريمة في قرية إقليت

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد مستويات الأداء بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفي مدير وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لقرية إقليت بمركز كوم أمبو، والتى يتبعها 32 قرية فرعية وتابع بإجمالى 52 ألف نسمة.

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع إحلال وتجديد كوبرى فطيرة بنسبة 100%، ليساهم فى إستيعاب وتيسير حركة المركبات ونقل المواطنين والمزارعين بين شرق القرية وغربها، بجانب تفقد مشروع إحلال وتجديد مكتب بريد فطيرة بنسبة 100%، وأيضاً مشروع إنشاء نقطة الإسعاف ، وإنشاء المجمع الخدمى بنسبة 95% لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب عرب كيما بنسبة 90% ، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بفطيرة بنسبة 80 % ، علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بنسبة 75 % ، ومشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بطاقة 34 ألف م3 /يوم ونسبة تنفيذ 70 % ، فضلاً عن تفقد أعمال إنشاء العمارات السكنية ضمن مشروع سكن كريم بعرب كيما ، ومشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بفطيرة بنسبة 65% لكل مشروع.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أنه خلال الجولة الميدانية تم نقل تعليمات محافظ أسوان بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى إفتتاح فعاليات المهرجان الدولى الرابع للتمور بالعاصمة الأردنية عمان ، والذى تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى ، ووزارة الزراعة الأردنية ، وجمعية التمور الأردنية فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجارى برعاية الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية .

أنشطة متنوعة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وحضر المهرجان المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة بالمملكة ، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى ، بجانب أعضاء السلك الدبلوماسى المقيم فى الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجى التمور والشركات فى المملكة الأردنية الهاشمية .

من جانبه ، أكد اللواء أشرف عطية على أن تنظيم هذه المهرجانات له العديد من المكتسبات ، والتى كان أخرها المهرجان الدولى السادس للتمور بأسوان سواء فى جذب المشروعات الإستثمارية ، وإتاحة المجال للإستفادة من الندوات العلمية المتخصصة لإنتاج وتسويق وتصنيع التمور ، وعرضها فى إطار يتناسب مع قيمتها الغذائية والإقتصادية والإستثمارية .