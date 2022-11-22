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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمدخل مدينة أبو سمبل

إنقلاب سيارة- ارشيفية
إنقلاب سيارة- ارشيفية

تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل جنوب أسوان

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة.

وبانتقال سيارات مرفق إسعاف أسوان تبين أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة ، وتم إجراء الكشف الطبي والإسعافات الأولية اللازمة لهم بواسطة المسعفين التابعين للمرفق في مكان الحادث. 

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حوادث متفرقة 

وكان قد تعرض شخصين لإصابات متفرقة نتيجة وقوع مشاجرة استخدم فيها العصا بين عدد من الأشخاص بمنطقة جرف حسين جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم. 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة جرف حسين التابعة لدائرة المدينة حيث إستخدم فيها الأشخاص العصا مما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث للسيطرة على المنطقة، وحماية المتواجدين والحفاظ على سلامة أرواحهم.

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إسعاف مصابين 

وبانتقال الجهات الأمنية وسيارات مرفق أسعاف أسوان إلى مكان الواقعة تبين إصابة كل من عصام. ع 53 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ويوسف.ا.ع 45 سنة، والتى أصيب باشتباه كسر بالكوع الأيسر. 

وكان قد لقى شاب مصرعه غرقاً بمياه إحدى ترع المياه بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 
 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة إخطاراً بمصرع شخص نتيجة تعرضه للغرق فى ترعة للمياه جنوب أسوان ، وعلي الفور تم انتشال جثته بواسطة رجال الإنقاذ النهرى، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وتبين من المعاينة أن الشخص الذي لقى مصرعه غرقاً يدعي “محمد حسني بخيت أحمد، 17 سنة، من محافظة سوهاج”. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

وكان قد لقى شاب مصرعه غرقاً بمياه إحدى ترع المياه بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة إخطاراً بمصرع شخص نتيجة تعرضه للغرق فى ترعة للمياه جنوب أسوان ، وعلي الفور تم إنتشال جثته بواسطة رجال الإنقاذ النهرى، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

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