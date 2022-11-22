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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إجهاد العمل قضى عليه.. سافر أمريكا لتوفير نفقات أسرته فعاد جثة هامدة

سافر أمريكا لتوفير
سافر أمريكا لتوفير نفقات أولاده فعاد جثة هامدة

لم يكن الشاب الثلاثيني يعلم أن "السفرية" التي كان يسعى لها منذ فترة من أجل تدبير نفقات بيته ونفقات أولاده، سيعود منها داخل صندوق خشبي جثة هامدة يتسلمها أهله، بعد أن قضى نحبه في الغربة بعيدًا عن الأهل والأصدقاء والأحباب. 

قطع أحمد همام ابن مركز قويسنا بالمنوفية ألاف الكيلومترات للسفر والعمل في أمريكا لينفق على أسرته وأولاده، وكان يشعر أن السفر هو الأمل الوحيد من أجل مستقبل أفضل لأسرته، لكنه لم يكن يعلم أنه سيأتي عليه الوقت الذي سيحتاج فيه الأهل والأحباب بجانبه أكثر من المال أو أي شيء أخر، بعدما أجهده العمل في الخارج.

الشاب الثلاثيني أصيب بأزمة قلبية بعدما اجهد نفسه كثيرا في العمل، ولكنه لم يجد أحد قريبا منه ينقذه بعدما أصيب نتيجة حالة  الإجهاد الشديد التي تعرض لها بعدما كان يضغط على نفسه كثيرا في العمل. 

حزن بين أهالي قريته

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية أجهور الرمل بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة أحد شبابها المهاجرين لأمريكا من أجل العمل.

وأعلن وفاة الشاب محمود أحمد همام في الثلاثينيات من عمره سافر منذ سنوات من أجل العمل في امريكا بولاية نيويورك للإنفاق علي أسرته. 

وجاء خبر وفاته كالصاعقة علي أبناء قريته وسط حالة من الحزن بين الجميع حيث اجمع الأهالي أنه كان يتمتع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة بين الجميع.

وأكد الأهالي أنه شهيد لقمة العيش فى نيويورك، حيث قطع الآلاف الكيلومترات من أجل البحث عن عمل حيث كان يعمل " شيف " من أجل الانفاق علي اسرته الصغيره وأطفاله. 

إجهاد العمل

وأضاف الأهالي، أن الشاب محمود توفي إثر أزمة قلبية في الخارج نتيجة إجهاد في العمل حيث كان يعمل ليل نهار من أجل كسب لقمة العيش والعودة سريعا الي أطفاله.

فيما ينتظر أهل الشاب محمود همام وصول جثمانه من نيويورك لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

أمريكا المنوفية لقمة العيش جثة هامدة

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